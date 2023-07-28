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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi EURO 2032 için adaylık açıklaması yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya ile birlikte EURO 2032 için ortak ev sahipliği başvurusu hakkında özel açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2023 | 14:52
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