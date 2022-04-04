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Sir Lewis Hamilton uçuyor! Bu sefer araçsız...

Formula 1 tarihinin yaşayan efsanesi Sir Lewis Hamilton uçmaya devam ediyor. Mercedes Petronas takımı ile yaşadığı 6, toplamda 7 Dünya Şampiyonluğu ile Michael Schumacher'e ortak olan Hamilton bu sefer göklerde uçuyor. İngiliz pilot yarışsız geçen hafta sonunu Dubai'de paraşütle atlayarak geçiriyor. İşte Hamilton'ın sosyal medyada yaptığı paraşütle atlama paylaşımı...

04 Nisan 2022 | 18:59
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