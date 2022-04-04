Sir Lewis Hamilton uçuyor! Bu sefer araçsız...
Formula 1 tarihinin yaşayan efsanesi Sir Lewis Hamilton uçmaya devam ediyor. Mercedes Petronas takımı ile yaşadığı 6, toplamda 7 Dünya Şampiyonluğu ile Michael Schumacher'e ortak olan Hamilton bu sefer göklerde uçuyor. İngiliz pilot yarışsız geçen hafta sonunu Dubai'de paraşütle atlayarak geçiriyor. İşte Hamilton'ın sosyal medyada yaptığı paraşütle atlama paylaşımı...
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