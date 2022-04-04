Şampiyon güreşçilerimiz yurda döndü
2022 Avrupa Güreş Şampiyona'sında milli güreşçilerimiz büyük zaferlerle yurda döndü. Macaristan'da düzenlenen şampiyonada milli sporcularımız serbest erkekler, kadınlar ve grekoromen stilde 10 final yapıp 7 altın olmak üzere 17 madalya kazanarak rekor kırdı. Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. İşte milli sporcularımızın yurda geliş görüntüleri...
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