06 Şubat 2019, Çarşamba

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Şahika Ercümen'den tarihi dalış

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "Beyaz Kıta"da ilk dalışını gerçekleştirdi. Dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandıran Ercümen, Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.
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