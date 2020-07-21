Şenol Can: İnşallah hak eden takım adını finale yazdırır

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Akhisarspor ile oynayacakları ilk maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Can, "Yarınki maç çok önemli. İnşallah hak eden takım adını finale yazdırır." dedi.

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