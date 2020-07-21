Yılmaz Vural: Birçok takımı Süper Lig'e taşımayı başardım

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile oynayacakları ilk maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Birçok takımı Süper Lig'e taşımayı başardım. Tek yürek olup turu geçmek istiyoruz." dedi.

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