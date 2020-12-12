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Selahattin Kınalı: Ali Akman çok hızlı, Cemil Turan havası var

A Spor'da yayınlanan Maç Günü programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Selahattin Kınalı son günlerde transferin gözde ismi durumuna gelen Bursaspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Ali Akman için "Cemil Turan havası var!" yorumunda bulundu.
12.12.2020
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