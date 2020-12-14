Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk sözleri

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural taburcu olduğu hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Vural, "Allah hepinize sağlık versin. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin." dedi.

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