Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: Lig de Türkiye Kupası da bizim için önemli

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Önlerindeki 2 maça dikkat çeken Fuat Çapa, "Lige nasıl önem veriyorsak, Ziraat Türkiye Kupası da bizim için o kadar önemli." dedi.

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