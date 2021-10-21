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Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: Lig de Türkiye Kupası da bizim için önemli

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Önlerindeki 2 maça dikkat çeken Fuat Çapa, "Lige nasıl önem veriyorsak, Ziraat Türkiye Kupası da bizim için o kadar önemli." dedi.
21.10.2021
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Fuat Çapa: Lig de Türkiye Kupası da bizim için önemli Fuat Çapa: Lig de Türkiye Kupası da bizim için önemli 21.10.2021
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