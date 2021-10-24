24 Ekim 2021, Pazar
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Ordu'da büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar
Yeni Ordu Stadı'nın açılış maçında Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanan TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında skandal bir olay yaşandı. Plaka numarası 52 olan Ordu’nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Bir seyircinin kaydettiği görüntülere göre Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldı görüldü. Durumu fark eden seyirciler olayı emniyet görevlilerine anlattı. Ordu Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dendi.
24.10.2021
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