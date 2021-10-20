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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve buradaki görevinin sona ermesinin ardından futbolcu olarak da formasını giydiği Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu transfer hakkında da konuştu. İşte o sözler...
20.10.2021
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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Transfer için henüz girişimde bulunmadıklarını belirten Belözoğlu, Beşiktaş maçındaki oyunu sezonun geneline yaymak istediklerini söyledi.

"SEZONUN GENELİNE BU OYUNU YAYMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş geçen senenin şampiyonuydu. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım, onlar karşısında kazanmak güzeldi. Sezonun geneline bu oyunu yaymak istiyoruz. Antalyaspor yeni hocasıyla istekli arzulu başladı. Onlar karşısında da galip gelmek istiyoruz. Beşiktaş maçının motivasyonu ile devam edecek, gün gün iyi oynayacak ve bu oyunu rakiplere kabul ettirecek bir Başakşehir izlettirmek istiyoruz.

Başakşehir benim çok iyi bildiğim ve içinde bulunduğum özel bir camia. Her teknik adamın da çalışmak isteyeceği mükemmel bir kulüp. Bu sene oyunsal olarak bu puanlarda kalmaması gereken oyunlarda oynadı. Önemli olan burada birlikteliği beraberliği sezon sonuna kadar yaymak. Buna inanıyoruz. Kazanarak devam etmek ve bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz.

Hemen hemen takımın hepsinin Antalyaspor maçına hazır olmasını bekliyorum. Fizik anlamında çok iyi bir takım devraldı. Aykut hocaya bu anlamda çok teşekkür ediyorum.

Elimde fizik olarak çok iyi bir takım devraldım. Önde oynama isteğimiz olması, oyuncuların bunu istemesi... Ancak fiziksel anlamda takımın buralarda olmasının sebebi Aykut Kocaman. Biraz öncede söyledim iyi bir kadro var ve sezon sonuna kadar bu oyunu devam ettirmek istiyoruz.

"TRANSFER ÇALIŞMAMIZ HENÜZ YOK"

Nuri değerli bir kariyere sahip, sevdiğim bir kardeşim. Beraber de oynadık. Futbolculuk kariyeri gibi iyi takımlarda umarım teknik direktörlük kariyeri de olur. Ama genç teknik adamların şans bulması sevindirici. Nuri'ye başarılar diliyorum umarım Türk ve dünya futboluna katkı sağlayacaktır.

Transferle ilgili çalışmamız henüz yok. Benim daha önceki görevimle alakalı haberlerin çıktığını düşünüyorum. Gelecek haftadan scoutlarla oturacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzde değerlendireceğimiz bir sürecimiz var.

Ülke futbolunun gelişimi için Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın başarılı olmasını isterim, yenilmesinden de üzüntü duyorum. Dünya futbolunda maddi anlamda değişiyor. Newcastle ikinci kez satıldı. Ben bir Lordy'nin satın almasını isterdim çünkü orada çok farklı bir kültür var.

Hedefimde nasyonel ve enternasyonel anlamda başarılı olmak var. Elbette Başakşehir'de başarılı olduktan sonra yurt dışında da takım çalıştırmak isterim.

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