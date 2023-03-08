Şampiyon milli atlet Tuğba Danışmaz A Spor'da!
Türkiye'de organize edilen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada şampiyon olan milli sporcu Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel, A Spor canlı yayınına katıldı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:24
Şampiyon milli atlet Tuğba Danışmaz A Spor'da! 08 Mart 2023 | 12:00
01:43
Uluslarası Runtalya Maratonu 05 Mart 2023 | 12:00
07:25
Çalımbay’dan Fiorentina eşleşmesi yorumu 24 Şubat 2023 | 12:00
00:45
Hatay'da iki deprem! İşte sarsıntı anı 20 Şubat 2023 | 12:00
00:40
Deprem anı bir aracın ön kamersından böyle görüntülendi 20 Şubat 2023 | 12:00
05:57
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için bağışlanacak miktarı açıkladı 15 Şubat 2023 | 12:00
00:34
Stefan Kuntz'tan depremzedelere destek! 11 Şubat 2023 | 12:00
15:17
Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor! Ahmet Yaman ve Yılmaz Vural'dan ortak açıklama 09 Şubat 2023 | 12:00