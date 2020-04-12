12 Nisan 2020, Pazar

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Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu

Yeni tip corona virüsü tedavisi gören eski milli kaleci ve TFF Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı, Rüştü haberi kendisi duyurdu.
12.04.2020
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Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu 12.04.2020
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