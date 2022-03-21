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Rosario Central - Newell's Old Boys maçında sahaya el bombası atıldı!

Arjantin Premier Ligi'nde oynanan Rosario Central ve Newell's Old Boys maçında skandal bir olay yaşandı. Maç öncesi iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik sonrası sahaya el bombası atıldı.

21 Mart 2022 | 12:41
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Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı.

Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı.

Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.

Yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Newell's Old Boys sosyal medya hesabında sahaya atılan el bombasının görüntüsünü paylaştı.

Newell's Old Boys derbi mücadelesinde deplasmanda Rosario Central'ı Juan Garcia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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