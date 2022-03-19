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Formula 1 için geri sayım başladı! F1'de yeni kurallar ve özellikler neler? Songül Soysal açıkladı

Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Bahreyn Grand Prix'si ile start alacak Formula 1'in yeni sezonunda birçok değişiklik yapılacak. Konuyla ilgili Sabah Sporu programına bağlanan Songül Soysal, detayları canlı yayında aktardı.

19 Mart 2022 | 16:46
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