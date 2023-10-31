Ronaldo'dan Messi tepkisi!
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 16 Turu maçında Al Nassr, Al Ettifaq ile karşı karşıya geldi. Al Nassr'ın 1-0 kazandığı maçta rakip taraftarların Messi tezahüratına Ronaldo'nun tepkisi dikkat çekti. İşte o anlar...
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