Kim Milyoner Olmak İster’de Taha Akgül'e Naim Süleymanoğlu sorusu!
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel programında milli sporcular konuk oldu. Yarışmaya katılan milli güreşçi Taha Akgül, Naim Süleymanoğlu sorusuna hangi cevabı verdi?
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