Muslera idmanda telefonla konuştu

Copa Amerika'da mücadele edecek Uruguay Milli Takımı'nda Fernando Muslera'nın idmanı bırakarak telefonla konuşması kafaları karıştırdı. Muslera'nın neden telefonla konuştuğu ise yaptığı paylaşımla anlaşıldı.