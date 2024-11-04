Peru'da Juventud Bellavista - Familia Chocca maçında sahaya yıldırım düştü!
Peru'da Juventud Bellavista ile Familia Chocca arasında oynanan maçta sahaya yıldırım düştü. Olay sonucu 1 futbolcu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İşte o görüntüler...
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