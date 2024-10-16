İtalya'da soykırımcı İsrail'e dev protesto: İnsanlık mağlup!
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya, İsrail'i 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşma sonrasında ise İtalya'da soykırımcı İsrail'e karşı büyük protestolar gerçekleştirildi.
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