'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan İsrailli taraftar dayak yedi
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarlar, bir binada asılı olan Filistin bayrağına saldırdı. Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartakladı sonra da nehre atarak 'Özgür Filistin' dedirtti. İşte ayrıntılar...
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