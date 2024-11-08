Video Diğer Videoları 'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan İsrailli taraftar dayak yedi

'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan İsrailli taraftar dayak yedi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarlar, bir binada asılı olan Filistin bayrağına saldırdı. Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartakladı sonra da nehre atarak 'Özgür Filistin' dedirtti. İşte ayrıntılar...

08 Kasım 2024 | 13:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:42
'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan İsrailli taraftar dayak yedi 08 Kasım 2024 | 12:00
00:14
Peru'da oynanan maçta sahaya yıldırım düştü! 04 Kasım 2024 | 12:00
03:44
Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü! 21 Ekim 2024 | 12:00
01:18
İtalya'da soykırımcı İsrail'e dev protesto: İnsanlık mağlup! 16 Ekim 2024 | 12:00
00:49
(U21) Norveç 5-1 Türkiye (U21) 15 Ekim 2024 | 12:00
00:21
(U21) Norveç 5-0 Türkiye (U21) 15 Ekim 2024 | 12:00
00:33
(U21) Norveç 4-0 Türkiye (U21) 15 Ekim 2024 | 12:00
00:22
(U21) Norveç 3-0 Türkiye (U21) 15 Ekim 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN