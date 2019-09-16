Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü

Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı, "Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti, çok mutlu oldum. Aynı zamanda beni köşke davet etti. Ben de kendisine Olimpiyatlarda madalya alma sözü verdim." ifadelerini kullandı.