16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü

Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı, "Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti, çok mutlu oldum. Aynı zamanda beni köşke davet etti. Ben de kendisine Olimpiyatlarda madalya alma sözü verdim." ifadelerini kullandı.
16.09.2019

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu 16.09.2019
Sergio Ramos: Elimden geldiği kadar oynayacağım Sergio Ramos: Elimden geldiği kadar oynayacağım 13.09.2019
Bu dünya yıldızları boşta kaldı! Bu dünya yıldızları boşta kaldı! 13.09.2019
Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu 11.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı 09.09.2019
Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür'' Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür'' 09.09.2019
GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.) GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun) GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone) GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun) GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun) 08.09.2019
Filenin Sultanları final peşinde Filenin Sultanları final peşinde 07.09.2019
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" 06.09.2019
Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız 06.09.2019
Transfer takvimi sabitleniyor Transfer takvimi sabitleniyor 06.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere moral mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere moral mesajı 04.09.2019
Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! 23.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde...
Manchester United cephesinden beklenen adım geldi! "Eli Kulağında"
Galatasaray'da şok rapor! Kasım ayına kadar...
Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
Galatasaray'ın Club Brugge 11'i belli oldu! Belhanda'nın yerine...
Mourinho'dan Fatih Terim açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör