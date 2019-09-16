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Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şamppiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünden yarışan Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.
16.09.2019

Sümeyye Boyacı büyük bir başarıya daha imza attı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası Finali'nde yarışan Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. Şampiyonada Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu 50 metre sırt üstü inallerinde mücadele etti. Kadınlarda milli yüzücü Boyacı, 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı son saniyelerde kaçırdı.

Dünya ikincisi milli sporcu duygularını A Haber'e anlattı. Boyacı, "Elemelere favori olarak kalmıştım. Bugün de finalimizi gerçekleştirdik. Rakibimin kolları olduğu için beni 0,3 saliseyle geçti ve 1.'liği almış oldu. 1.'lik bekliyordum ama nasip değilmiş." ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da sosyal medya hesabı üzerinden Sümeyye'yi tebrik etti. Bizleri gururlandıran milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun ifadelerini kullandı. Aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle 8.sırada yer aldı. Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu,50 metre sırt üstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6.sırada tamamladı.

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