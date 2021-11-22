Ofspor'dan 'Şiki şiki baba' klibi! O anlar...

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ofspor'dan eğlenceli anlar yaşandı. Orduspor deplasmanına giden Ofsporlu oyuncular, takım otobüsünde 'Şiki şiki baba' şarkısı ile video çekip sosyal medyada paylaştılar. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. İşte o görüntüler.

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