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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı! Düzenlenen törene Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de katıldı.
26.11.2021
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Başkan Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılışını yaptı! Başkan Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı! 26.11.2021
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