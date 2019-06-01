Nihat Özdemir: Rıdvan Dilmen ile görüştük

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Özdemir, Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile ilgili "Rıdvan Dilmen ile görüştük. Kendisine yönetim kurulumuzda görev alması için ricada bulundum. Fakat kendisi sağlık şartlarından dolayı görevde bulunamayacağını belirtti. Rıdvan Dilmen Türk futbolunun yetiştirdiği nadir insanlardan bir tanesidir. Her zaman onun desteğine ve katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

TFF'NİN YENİ BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından oluşturulan yönetim ve denetleme kurulları belli oldu.Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

TFF yönetim ve denetleme kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Denetleme Kurulu:

Asıl üyeler: Mehmet İlker Aycı, Bünyamin Bozgeyik, İbrahim Türkiş, Murat Tanrıverdi, Abdülcahit Şahin

Yedek üyeler: Tuncay Karartı, Ömer Bekir Güder, Ahmet Hilmi Yücesoy, Hasan Er, Mustafa Süreyya Durukan



NİHAT ÖZDEMİR'DEN RIDVAN DİLMEN AÇIKLAMASI

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Özdemir, Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile ilgili "Rıdvan Dilmen ile görüştük. Kendisine yönetim kurulumuzda görev alması için ricada bulundum. Fakat kendisi sağlık şartlarından dolayı görevde bulunamayacağını belirtti. Rıdvan Dilmen Türk futbolunun yetiştirdiği nadir insanlardan bir tanesidir. Her zaman onun desteğine ve katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.