01 Haziran 2019, Cumartesi
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Nihat Özdemir: Kırgınlıkları kenara bırakıp hedefe yürüyeceğiz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde TFF yeni başkanını seçti. Tek aday olarak seçime giren Nihat Özdemir, 179 geçerli oy alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 42. Başkanı oldu. Özdemir başkan seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada "Önümüzdeki dönemde kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe yürüyeceğiz" dedi..
01.06.2019
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