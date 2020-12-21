21 Aralık 2020, Pazartesi
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Mustafa Er: Ofansif oynamayı seviyoruz
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programına canlı bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut oyuncularla altyapıda çalıştıklarını ve onları iyi tanıdıklarını söyleyen Er, ofansif oynamayı sevdiklerini belirtti.
21.12.2020
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