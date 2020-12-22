Göksu Üçtaş Şanlı A Spor’a konuştu! "Böyle büyük bir organizasyonun..."

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Alet Finallerinde, Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde Avrupa ikincisi oldu. Bu sonuçla şampiyona tarihinde büyük kadınlardaki ilk madalyamızı kazandık. Gururumuz Göksu Üçtaş A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Üçtaş, “Böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olması bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

ABONE OL