22 Aralık 2020, Salı
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Göksu Üçtaş Şanlı A Spor’a konuştu! "Böyle büyük bir organizasyonun..."
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Alet Finallerinde, Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde Avrupa ikincisi oldu. Bu sonuçla şampiyona tarihinde büyük kadınlardaki ilk madalyamızı kazandık. Gururumuz Göksu Üçtaş A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Üçtaş, “Böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olması bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.
22.12.2020
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