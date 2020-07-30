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Murat Sancak: Süper Lig'e hasret bir takımız inşallah çıkarız

TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, kritik karşılaşma öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, "Süper Lig'e hasret bir takımız inşallah çıkarız." dedi.
30.07.2020
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