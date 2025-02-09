Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler: Ağzımı açtırma!
A Spor'da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında takımlarının sahadan çekilme kararı üzerine konuştu. Sancak, oyuncusuna küfür ettiğini söylediği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de sert sözler kullandı.
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