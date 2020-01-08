08 Ocak 2020, Çarşamba
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Meryem Boz: Biz her zaman varız
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları' mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonu Meryem Boz A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
08.01.2020
Smaçör Meryem Boz'un açıklamalarının satır başları şöyle:
"Uzun bir turnuvadayız. İlk günün heyecanı, günahı olmazmış. Maç maç kazanarak ilerliyoruz, bugün kazandığımız için mutluyuz. Yarın dinleniyoruz, cuma Belçika ile oynayacağız."
"Herkes burada olimpiyatlara gitmek için geldi, herkes bunun için mücadele ediyor. Kolay olmayacak ama biz de çok istiyoruz. Bunun bilincinde olacağız, keyifli bir voleybol oynayacağız. Biz her zaman varız."
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