08 Ocak 2020, Çarşamba
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Eda Erdem Dündar: Adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları' mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonu kaptan Eda Erdem Dündar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
08.01.2020
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Bugün bizim için ya tamam ya devam maçıydı, dün beklemediğimiz bir mağlubiyet aldı. Bugün de güzel bir konsantrasyonla başladık. İlk set bizi çok zorladılar, sonraki setlerde çok güzel organizasyon kurduk. Servis karşılama ve hücumda bayağı başarılıydık."
"Taktiğimizi uyguladığımız ve 3-1 kazandığımız için mutluyuz. Dün Almanya takımı bize çok iyi servis attı, sabırlı oynadılar. Hırvatistan ile kıyaslayınca her yönden biz daha iyi oynadık."
"Belçika bizim için kilit maç olacak. Çok dinamik, hırslı bir ekip ve disiplinli. Çok iyi defans yapıp iyi servis atıyorlar. Adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz, cuma günü yüksek konsantrasyonda olacağız."
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