Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 58 yıllık stratejik planlarımızı adım adım uyguladık

Sabah Sporu programına katılan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Hedefimiz dünyanın en iyi skoristini yetiştirmek, her federasyonda olduğu gibi. Biz de bu amaçlar doğrultusunda yaklaşık 58 yıldır uyguladığımız stratejik planlarımızı adım adım uygulamaya çalıştık. Sporcu sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız oldu. En iyi sporcularımızın yukarı sıralamaları zorlamasıyla ilgili de çalışmalarımız oldu.

Tenisin 'zengin sporu' algısından kurtarabilmek, herkesin her zaman her yerde oynanabilmesini sağlayabilmek adına tenisi sokaklarda oynamayı başarabildik. Okul öncesi, okul çağındaki çocuklarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile birlikte yapmış olduğumuz protokollerde, beden eğitimi öğretmenlerimizin 81 ilden toplanarak bir tenis eğitimi verilerek ve okullar seçilerek tenis eğitimi verilmesini sağladık. Tenisçi yetiştirilmesini başardık.

Kredi Yurtlar Kurumu ile anlaşma yapıp, üniversite çağındaki öğrencilerimizin tenisle ilgilenip, tenis eğitimi alıp gerekirse kariyer olarak da meslekleri ne olursa olsun antrenörlük ve hakemlik yapabilecek şanslar vermek için bir çalışma yaptık. 10 ilde başladık, 30 ilde protokolümüzü yaptık. Avrupa Birliği ile de projeler yaptık.

Dört kulübümüzün başkanlarıyla tenisin geliştirilmesine dair görüştüğünü belirten Durmuş, 'Bir türlü bunu hayata geçiremedik.' diye ifade etti.