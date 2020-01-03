03 Ocak 2020, Cuma

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Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un Teknik Direktörü Gürses Kılıç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 'O gün söylediğim her şeyin arkasındayım' diyen Kılıç, 'Galatasaray maçında yaşanmaması gereken olaylar yaşandı' diye belirtti.
03.01.2020

Gürses Kılıç'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"O gün söylediğim her şeyin arkasındayım."

"Galatasaray maçında yaşanmaması gereken olaylar yaşandı."

"Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e kötü bir şey söylemedim."

"Gökhan Çıra maçtan 25 gün önce fıtık ameliyatı olmuştu."

"Gökhan Çıra'yı 18. isim olarak kadroya aldık. Başka oyuncumuz yoktu."

"Gökhan Çıra'nın maçtan sonraki açıklamalarını kabul etmiyorum."

Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım 03.01.2020
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