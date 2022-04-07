Malezya Ligi'nde saç baş yolduran pozisyonlar! Önce çizgiden çıktı sonra boş kale kaçtı
Malezya Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Kedah Darul Aman evinde Sri Pahang'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı Rodney Celvin'in 55. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Maçın 90. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Misafir takım kullanılan köşe vuruşunda inanılmaz bir pozisyon yakaladı ancak Kedah savunması topu çizgiden çıkardı ve kontra atağa çıktı. Boş kalan kaleye topu gönderen hücum oyuncusu kaleyi tutturamadı. İşte o ilginç pozisyon...
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