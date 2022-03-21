Maç bitti oyuncular birbirlerine girdi!
Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında Kastamonu İl Özel İdare KHS ve Taşköprüspor takımları karşı karşıya geldi. İki takımın oyuncuları maçın bitiş düdüğünden sonra birbirine girdi. Çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. İşte o görüntüler...
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