18 Haziran 2020, Perşembe

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Kuruluş Osman 26. bölüm izle! Kuruluş Osman 26. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Türkiye'yi ekranlara bağlayan ve ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. Birbirinden heyecanlı sahnelerin geçtiği son bölüm, izleyicileri ekranlara kilitledi. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, arama motorlarına "Kuruluş Osman 26. bölüm izle" ve "Kuruluş Osman son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Kuruluş Osman 26. bölüm tek parça izleyebilirsiniz...
18.06.2020
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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!

Osman Bey'in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

Kuruluş Osman 25. bölüm izle

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