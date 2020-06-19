Yılmaz Vural: Takım olarak corona virüsünden etkilenmedik

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Takım olarak corona virüsünden etkilenmedik çünkü içe kapalı bir gruptaydık." dedi.

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