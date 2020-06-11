11 Haziran 2020, Perşembe
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Kuruluş Osman 25. bölüm izle
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 10 Haziran Çarşamba günü 25. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen bu bölüme ise Osman Bey ile Balgay kozlarını paylaştı. Haberimizden Kuruluş Osman dizisinin tamamını izleyebilirsiniz.
11.06.2020
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