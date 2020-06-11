Kuruluş Osman 25. bölüm izle

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 10 Haziran Çarşamba günü 25. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen bu bölüme ise Osman Bey ile Balgay kozlarını paylaştı. Haberimizden Kuruluş Osman dizisinin tamamını izleyebilirsiniz.

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