Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle | Video

Atv'nin reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, 10 Haziran Çarşamba akşamı 25. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen Kuruluş Osman takipçileri ise arama motorlarına "Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça izle" ve "Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça" gibi cümleleri arama motorlarında aratmaya başladılar. Kuruluş Osman dizisinin 25. bölümüyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Kuruluş Osman dizisinin 25. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Atv'nin çok sevilen dizisi Kuruluş Osman, 25. bölümüyle ekranlara geldi. Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisinde ise nefes kesen olaylar yaşandı. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 25. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜM TEK PARÇA | İZLEYİN

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