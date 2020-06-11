Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle | Video
Atv'nin reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, 10 Haziran Çarşamba akşamı 25. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen Kuruluş Osman takipçileri ise arama motorlarına "Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça izle" ve "Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça" gibi cümleleri arama motorlarında aratmaya başladılar. Kuruluş Osman dizisinin 25. bölümüyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Kuruluş Osman dizisinin 25. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
Atv'nin çok sevilen dizisi Kuruluş Osman, 25. bölümüyle ekranlara geldi. Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisinde ise nefes kesen olaylar yaşandı. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 25. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER OLDU?
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜM TEK PARÇA | İZLEYİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı