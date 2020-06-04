Kuruluş Osman 24. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
"Kayı Obası kocaman bir mezarlık olacak!"
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?
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