04 Haziran 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Meltem Çetin ve annesi Türkan Çetin'i kabul etti.
04.06.2020
Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini ifade etmişti.
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