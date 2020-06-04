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Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Meltem Çetin ve annesi Türkan Çetin'i kabul etti.
04.06.2020
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Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini ifade etmişti.

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