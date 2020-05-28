Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Türkiye'yi ekranlara bağlayan ve ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. Birbirinden heyecanlı sahnelerin geçtiği son bölüm, izleyicileri ekranlara kilitledi. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, arama motorlarına "Kuruluş Osman 23. bölüm izle" ve "Kuruluş Osman son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Kuruluş Osman 23. bölüm tek parça izleyebilirsiniz...

ABONE OL

Kuruluş Osman'ın 23. bölümü sevenleriyle buluştu. Kuruluş Osman'ın 23. ve son bölümü izlemek isteyenler, "Kuruluş Osman son bölüm" ve "Kuruluş Osman 23. bölüm" şeklinde araştırmalara başladılar. Haberimizden Kuruluş Osman 23. bölüm tek parça olarak izleyebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 23. bölüm ve son bölümü...

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA:

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?