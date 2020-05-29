29 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Başkan Erdoğan Fetih Saygı Geçişi'ni selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'ın Fethi'nin 567. yıl dönemi kutlamaları kapsamında Huber Köşkü'nden Fetih Saygı Geçişi'ne katılan milli sporcular selamladı.
29.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Başkan Erdoğan Fetih Saygı Geçişi'ni selamladı Başkan Erdoğan Fetih Saygı Geçişi'ni selamladı 29.05.2020
Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Tek parça izle! Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Tek parça izle! 28.05.2020
EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim "EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim" 24.05.2020
Merih Demiral ve Pjanic'ten Ramazan bayramı mesajı Merih Demiral ve Pjanic'ten Ramazan bayramı mesajı 23.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bakan Koca duyurdu! Seyahatte yeni dönem Bakan Koca duyurdu! Seyahatte yeni dönem 20.05.2020
Arda Turan'dan 19 Mayıs gafı Arda Turan'dan 19 Mayıs gafı 20.05.2020
Statlarda 19 Mayıs coşkusu! Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'na eşlik etti Statlarda 19 Mayıs coşkusu! Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'na eşlik etti 19.05.2020
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren Sabri Sarıoğlu sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren Sabri Sarıoğlu sorusu 18.05.2020
Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı 18.05.2020
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye bu soru damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye bu soru damga vurdu! 17.05.2020
Mehmet Özdilek: Liglerin başlama şansı yok Mehmet Özdilek: Liglerin başlama şansı yok 14.05.2020
BB Erzurumspor'da Covid-19 şoku BB Erzurumspor'da Covid-19 şoku 14.05.2020
Hüseyin Üneş: Test sonuçları sonrası şok olduk Hüseyin Üneş: Test sonuçları sonrası şok olduk 14.05.2020
Kuruluş Osman 21. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 21. bölüm tek parça izle! 14.05.2020
Bakan Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur Bakan Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur 13.05.2020
Özgür Özkaya'dan Yalçın Koşukavak yorumu! Özgür Özkaya'dan Yalçın Koşukavak yorumu! 12.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...
TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak
Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı
Trabzonspor'dan Sörloth atağı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör