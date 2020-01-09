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Kurtaran Mumcu: Olimpiyatlara katılmak istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
09.01.2020

Mumcu'nun açıklamalarından satır başları:

Almanya mağlubiyeti bizde şok etkisi yaratmıştı, bu yüzden Hırvatistan maçına da tedirgin çıktık. İlk set 24-20 önde olmamıza rağmen oradan seti verdik ama maçı 3-1 kazanmasını bildik. Yarın da Belçika ile oynayacağız, onlar da Almanya'ya 3-1 kaybetti ama çok güzel bir maç oldu. İki takım da çok disiplinliydi ve skora dönük oynadılar. Hırvatistan maçının bize gösterdiği şey şu, üzerlerindeki Almanya maçını attılar ve Belçika maçına hazırız. Kazanabileceğimizi tahmin ediyorum.

Belçika'nın çok büyük starları yok ama çok disiplinliler. Birbirimize denk gibi duruyoruz. Belçika bize ters gelen bir takım ama Hırvatistan maçındaki performans Belçika'yı yeneceğimizi gösterir. Kolay olmayacak ama Belçika'yı yenip hafta sonu da yarı finallere, finallere kalırız ve olimpiyatlara katılırız.

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