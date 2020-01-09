09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Bilal Erdoğan: Okçuluk geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Okçular Vakfının kurulduğu günden itibaren okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Vakfın 550 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet vakfının yeniden ihya edilmiş olması ve ilk günkü misyonuna hizmet ediyor olması çok anlamlı. Bunun, kültürümüzün yaşaması için bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil. Türkiye, bu sayede daha büyük başarılar kazanmaya başladı." şeklinde konuştu.
09.01.2020

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların yayılması üzerine çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya kültürel olarak ciddi bir zenginliği barındırıyor. Küreselleşme dediğimiz süreçte dünyanın böyle bir tek kültürleşmeye zorlandığını tespit edebiliyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğü, kültürel zenginliği dünyanın bir değeridir ve bunun kaybedilmemesi gerekir. Türkiye'nin UNESCO'ya başvurması ve onların bunu olumlu karşılamış olması bu işin değerini tescil etmek demektir. Bu sporların hem yaşatılmasını hem de bundan sonraki nesillere aktarılmasını istiyoruz. Emeği geçen Bakanlığımıza, vakfımızın yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

Okçuluk nostaljiden ibaret değil "Okçuluk nostaljiden ibaret değil" 09.01.2020
Kurtaran Mumcu: Olimpiyatlara katılmak istiyoruz Kurtaran Mumcu: Olimpiyatlara katılmak istiyoruz 09.01.2020
Eda Erdem: Adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz Eda Erdem: Adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz 08.01.2020
Meryem Boz: Biz her zaman varız Meryem Boz: Biz her zaman varız 08.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Cengiz Durmuş: 58 yıllık stratejik planlarımızı adım adım uyguladık Cengiz Durmuş: 58 yıllık stratejik planlarımızı adım adım uyguladık 06.01.2020
Amatör futbol maçında kavga! Polis havaya ateş açtı Amatör futbol maçında kavga! Polis havaya ateş açtı 05.01.2020
71 yaşında transfer oldu! 71 yaşında transfer oldu! 05.01.2020
Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz 04.01.2020
Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı 04.01.2020
Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım 03.01.2020
Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! Cenk'in yerinde olsam... Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..." 02.01.2020
Başkan Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz Başkan Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz 01.01.2020
işte 2019 spor almanağı işte 2019 spor almanağı 30.12.2019
Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler 29.12.2019
Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda 29.12.2019
İşte Türkiye'nin otomobili! İşte Türkiye'nin otomobili! 27.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a! Transferde Trabzonspor detayı...
Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'
Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...
Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor
Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör