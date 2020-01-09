09 Ocak 2020, Perşembe
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Bilal Erdoğan: Okçuluk geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Okçular Vakfının kurulduğu günden itibaren okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Vakfın 550 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet vakfının yeniden ihya edilmiş olması ve ilk günkü misyonuna hizmet ediyor olması çok anlamlı. Bunun, kültürümüzün yaşaması için bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil. Türkiye, bu sayede daha büyük başarılar kazanmaya başladı." şeklinde konuştu.
09.01.2020
Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların yayılması üzerine çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünya kültürel olarak ciddi bir zenginliği barındırıyor. Küreselleşme dediğimiz süreçte dünyanın böyle bir tek kültürleşmeye zorlandığını tespit edebiliyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğü, kültürel zenginliği dünyanın bir değeridir ve bunun kaybedilmemesi gerekir. Türkiye'nin UNESCO'ya başvurması ve onların bunu olumlu karşılamış olması bu işin değerini tescil etmek demektir. Bu sporların hem yaşatılmasını hem de bundan sonraki nesillere aktarılmasını istiyoruz. Emeği geçen Bakanlığımıza, vakfımızın yetkililerine çok teşekkür ediyorum."
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