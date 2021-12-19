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Köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde sahaya giren köpek maçı durdurdu. Bir süre topun peşinden koşturan köpeği sahadan çıkarmak kolay olmadı.
19.12.2021
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor'u konuk etti. Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı. Topun peşinden koşturan köpek renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Topu yakalamaya çalışan köpekle futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı. Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.
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