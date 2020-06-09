Kim Milyoner Olmak İster'de geceye o soru damga vurdu! Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır?

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, "Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır?" sorusu yarışmacıya aktarıldı. Bu sorunun cevabı ise birçok vatandaş tarafından merak edildi. Peki geceye damga vuran o sorunun cevabı ne? İşte yanıtı...

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Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır?

1969

1972

1975

1978

Doğru Cevap: B: 1972