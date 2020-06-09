09 Haziran 2020, Salı
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Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, kritik kabine sonrası yeni normalleşme kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi.
09.06.2020
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